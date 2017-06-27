Вашингтон, 27 июня, 2017, 04:15 — ИА Регнум. США и Индия договорились наращивать двустороннее взаимодействие в разведывательной сфере. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на совместной пресс-конференции с президентом США Дональдом Трампом, передаёт телеканал RT.

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По его словам, стороны намерены активизировать обмен разведданными и другой информацией, а также «расширять обмен методиками».

«В ходе переговоров мы обсудили самые серьёзные проблемы, такие как терроризм, экстремизм и радикализацию. Мы договорились усилить наше взаимодействие в борьбе с ними», — отметил Моди.

Как ранее передавало ИА REGNUM, Нарендра Моди и Дональд Трамп в ходе переговоров в Вашингтоне 26 июля заявили о намерении укреплять сотрудничество в борьбе с терроризмом.

Также стало известно, что США и Индия при участии Японии в июле проведут крупнейшие совместные учения военно-морских сил в Индийском океане.