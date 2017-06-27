Москва, 27 июня, 2017, 04:02 — ИА Регнум. Два новых железнодорожных вокзала будет построено в Троицком и Новомосковском административных округах Москвы. Об этом сообщил глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в интервью порталу «М24».

Клод Моне. Поезд в снегу или паровозный. 1876

По его словам, один вокзал планируется построить на Курском направлении Московской железной дороги в Старосырово, а второй — на Киевском направлении в Санино.

От новых вокзалов пойдут параллельные железнодорожные пути в центр Москвы. Это будет сделано для того, чтобы увеличить количество электропоездов и сократить время прибытия между ними. «На этих линиях будут дополнительные станции», — пояснил Жидкин.

Кроме этого, у вокзалов будут построены новые транспортно-пересадочные узлы, а в Старосырово также возведут дорогу и эстакаду.

«Проект поможет оптимизировать потоки жителей, которые едут в центр города, однако пока трудно предсказать максимальный пассажиропоток на объектах», — добавил глава департаменте.

Конкретных сроков строительства Жидкин не уточнил. По его словам, на данный момент идет подготовка концепции, а возводиться объекты будут в рамках программы ОАО «РЖД».