Хэфэй, Китай, 27 июня, 2017, 04:02 — ИА Регнум. Трое наркоторговцев были приговорены к смертной казни в провинции Аньхой на востоке КНР, передает 26 июня агентство «Синьхуа».

Комната для смертельных инъекций

Их семерых подозреваемых трое были приговорены к смертной казни с отсрочкой на два года, за которые приговор может быть заменен на пожизненное заключение в зависимости от их поведения.

Виновные причастны к обороту более 130 кг наркотиков по эпизоду, за который они были арестованы. По сообщениям Высшего народного суда провинции Аньхой, все личные активы шестерых виновных были конфискованы.

Остальные виновные были приговорены к пожизненному заключению и штрафу в размере 200 тыс. юаней ($30 тыс.).

Верховный народный суд также рассмотрит правомерность вынесения высшей меры наказания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что 22 июня трое китайских наркоторговцев были казнены в провинции Гуанчжоу.