Богота, 27 июня, 2017, 03:09 — ИА Регнум. В Колумбии 26 июня был официально завершён процесс разоружения повстанческой группировки «Революционные вооружённые силы Колумбии — Армия народа» (FARC-EP), сообщает пресс-центр миссии ООН в республике.

Silvia Andrea Moreno Армия национального освобождения (Колумбия)

Как отмечается, в распоряжении миссии на данный момент находится всё зарегистрированное индивидуальное оружие боевиков FARC — в общей сложости 7132 единицы.

Исключение составляет оружие, которое, в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями, будет использоваться для обеспечения безопасности 26 лагерей FARC до 1 августа 2017 года.

Напомним, процесс разоружения повстанцев FARC-EP под контролем миссии ООН начался 1 марта и должен завершится к 29 мая — то есть через 180 дней после вступления в силу итогового соглашения о мире между повстанцами и правительством Колумбии, однако эти сроки несколько раз отодвигались.

Процесс разоружения проходил в 26 специальных зонах на территории Колумбии, под контролем международных наблюдателей, которые уполномочены проверять и регистрировать сдаваемое боевиками оружие.

С февраля в Колумбии также начался решающий этап воплощения мирного соглашения — передислокация повстанцев в лагери, курируемые ООН.