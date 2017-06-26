Бразилиа, 27 июня, 2017, 02:51 — ИА Регнум. Генеральная прокуратура Бразилии представила в Федеральный верховный суд обвинительное заключение против действующего президента страны Мишела Темера, подозреваемого в коррупции, передаёт Globo.

Brasil247.com Мишел Темер

В соответствии с законодательством Бразилии, глава государства обладает частичной неприкосновенностью от судебного преследования, и решение о предъявлении ему обвинений может принять только верховный суд.

Кроме этого, должно состояться голосование в парламенте, где возбуждение уголовного дела против президента должны одобрить не менее 2/3 депутатского состава.

Как сообщало ИА REGNUM, руководители крупнейшей в Бразилии компании по производству и заготовке мяса JBS обвинили Мишела Темера в получении незаконных вознаграждений с 2010 года и предоставили аудиозапись, где президент молча выслушивает или соглашается на возможные преступления коррупционной направленности.

В результате разразившегося скандала Темер потерял поддержку нескольких ключевых партий в Палате депутатов парламента Бразилии, которые потребовали его немедленной отставки, что в настоящее время ставит под вопрос реализацию непопулярных в стране реформ — реформы труда и пенсионной реформы.

Между тем, президент Темер неоднократно заявлял, что несмотря на скандал, не уйдет с поста и будет доказывать свою невиновность в суде.