Вашингтон, 27 июня, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Речь идёт о предусмотренном в указе запрете на въезд в страну для граждан шести преимущественно мусульманских государств — Ирана Йемена, Ливии, Сирии, Сомали и Судана, а также всех без исключения беженцев.

Иван Шилов ИА REGNUM

По решению Верховного суда, данный запрет может быть восстановлен, однако распространяться он будет не на все категории граждан: в страну будет разрешено въезжать лицам, которые смогут «достоверно подтвердить полноценные отношения с конкретным человеком или организацией на территории США».

Дональд Трамп, комментируя решение суда, назвал его «чистой победой для национальной безопасности США», сообщил в Twitter пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Как передавало ИА REGNUM, в начале марта второй по счёту иммиграционный указ Дональда Трампа за несколько часов до вступления в силу был заблокирован федеральным судом в штате Гавайи по иску местной прокуратуры. Предыдущий документ, подписанный Трампом в январе документ также был заблокирован по решению федерального суда в Сиэтле (штат Вашингтон).

В первом указе в числе лиц, которым запрещался въезд в страну, фигурировали также граждане Ирака. Во второй редакции запрет для иракцев бы отменён, что госсекретарь США Рекс Тиллерсон объяснил тем, что Багдад является важными союзником Вашингтона в борьбе с террористами.

Во втором указе также предусматривалось приостановить на 120 дней действие программы приёма беженцев в США, но, в отличие от предыдущего указа, данная мера теперь не распространялась на тех, кого уже приняли или обязались принять в страну.

До вынесения вердикта Верховным судом решение о блокировке указа Трампа подтверждали апелляционные суды в Сан-Франциско и Ричмонде.