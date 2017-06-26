Лхаса, Китай, 27 июня, 2017, 02:45 — ИА Регнум. Китай призвал Индию немедленно убрать пограничников, которые пересекли китайско-индийскую границу и немедленно начать расследование произошедшего инцидента, передает 26 июня агентство «Синьхуа» со ссылкой на МИД КНР.

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Согласно заявлениям пресс-секретаря МИД КНР Гэн Шуана, индийские пограничники пересекли границу с Китаем в районе индийского штата Сикким и нарушили стандартный режим работы китайской пограничной службы в районе Дунлан, что спровоцировало китайскую сторону принять ответные меры.

«Сиккимский участок индийско-китайской границы был разграничен в двусторонних соглашениях», — заявил Гэн, добавляя, что индийское правительство недавно подтвердило отсутствие каких-либо территориальных претензий в этом районе.

Кроме того, Китай призвал Индию уважать договор о государственных границах двух стран, а также суверенитет КНР над территориями, которые принадлежат ему, мир и стабильность вдоль границы двух государств.

Из соображений безопасности, Китай отменил въезд официальных индийских паломников через горный перевал Нату-Ла в Гималаях, который соединяет индийских штат Сикким и Тибетский автономный район КНР. Индийские власти были информированы об этом посредством дипломатических каналов.

Ранее ИА REGNUM приводило сведения из статьи Stratgeist за авторством Брахмы Челлани, где автор призвал Индию «обнажить зубы» в адрес Китая, который планомерно шаг за шагом захватывает территории вдоль индийско-китайской границы, все сильнее закрепляясь на них посредством создания все более прочных укреплений.

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