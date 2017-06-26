Вашингтон, 27 июня, 2017, 01:59 — ИА Регнум. «Наши Вооружённые силы каждый день работают над укреплением сотрудничества. В следующем месяце они вместе с Японией примут участие в крупнейших военно-морских учениях, когда-либо проводившихся в Индийском океане», — приводит слова президента США телеканал RT.

Whitehouse.gov Нарендра Моди, Дональд Трамп

Дональд Трамп также отметил военные ведомства США и Индии работают над укреплением сотрудничества в борьбе с терроризмом.

«Обе наши нации были атакованы злом терроризма. И мы нацелены на уничтожение террористических организаций и радикальной идеологии, которая двигает ими», — заявил американский лидер.

Кроме этого, по словам Трамп, США нацелены на увеличение экспорта энергоносителей в Индию. В том числе речь идёт о крупных долгосрочных контрактах и закупках Индией американского природного газа, которые в настоящее время являются предметом переговоров, сообщил он.

Как передаёт The Washington Post, Нарендра Моди пригласил американского президента посетить Индию вместе с семьей. Дочь главы Белого дома Иванка Трамп уже приняла предложение посетить Индию предстоящей осенью. Она возглавит делегацию США на саммите предпринимателей.