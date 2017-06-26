Москва, 27 июня, 2017, 01:26 — ИА Регнум. Как следует из документа, теперь покупатели алкоголя могут предъявлять по требованию продавца не только паспорт, но и водительское удостоверение, а в период до 31 декабря 2018 — паспорт болельщика (Fan ID).

Цитата из х/ф «Любовь и голуби». реж. Владимир Меньшов. 1984. СССР Разговор

Напомним, в конце 2016 года сообщалось, что в России может быть расширен список документов, предъявление которых даёт право приобретать алкоголь.

Как отмечалось, поводом для этого стала юридическая коллизия. Аналогичный перечень документов для покупки сигарет и других табачных изделий уже включал в себя водительские права, а для покупки алкоголя нет. Таким образом, товары с одинаковым возрастным цензом приобретались по разному набору документов.

Напомним, что помимо паспорта гражданина РФ, для подтверждения возраста покупателя спиртного также могут предъявляться заграничный, дипломатический или служебный паспорта, временное удостоверение личности, паспорт моряка или иностранного гражданина, военный билет, вид на жительство или разрешение на временное проживание в РФ, удостоверение беженца или свидетельство о предоставлении временного убежища в России.

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