Пекин, 27 июня, 2017, 01:24 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин поприветствовал принцип «одна страна, две системы» в отношение Гонконга, говоря о 20-летии воссоединения Китая и Гонконга, передает 26 июня агентство «Синьхуа».

Гуаньинь

Генеральный секретарь Компартии КНР Си Цзиньпин во время посещения выставки достижений Гонконга за прошедшие 20 лет в Национальном музее Китая в Пекине отметил, что принцип существования двух систем в рамках одного государства является лучшим институциональным решением для этой части страны, обеспечивающим его долгосрочное процветание, стабильность и развитие.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что с 29 июня по 1 июля в Гонконге пройдет церемония празднования 20-летия воссоединения двух частей Китая. В ней также примет участие и китайский лидер.

Напомним, что Гонконг был возвращен Китаю Великобританией в 1997 году спустя почти 140 лет колониального господства над ним. Однако, возврат произошел на условиях, что Китай не будет менять или разрушать созданную британцами экономическую и управленческую систему страны в ближайшие десятилетия. Был зафиксирован принцип «одна страна, две системы», в рамках которого, жителям Гонконга дается широкая автономия ведения внутренней политики и экономики, при этом внешняя политика полностью уходит в ведение Пекина.