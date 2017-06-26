Москва, 27 июня, 2017, 01:02 — ИА Регнум. Роскомнадзор, выдвигая требования к мессенджеру Telegram, не пытается получить доступа к переписке его пользователей. Об этом заявил глава федеральной службы Александр Жаров в эфире телеканал «Россия 1».

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«Никакой речи о том, что будет доступ к переписке пользователей, не идёт», — сказал глава Роскомнадзора.

Он подчеркнул, что от администрации Telegram требуется только предоставить в Роскомнадзор пять идентификаторов для внесения в реестр организаторов распространения информации.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно официальным данным, Роскомнадзор требует от Telegram предоставить предписанную законом информацию о компании-владельце, а именно: полное имя компании, страну регистрации, налоговый идентификатор или идентификатор в торговом реестре страны регистрации, фактический адрес компании, почтовый адрес, электронный адрес и доменное имя, электронные адреса администратора ресурса и провайдера хостинга, а также описание сервиса.

26 июня основатель Telegram Павел Дуров обвинил главу Роскомнадзора Александра Жарова в некомпетентности и посоветовал для борьбы с терроризмом заблокировать весь интернет.

По его словам, требования ведомства «выдать ключи для дешифрации» интернет-мессенджера Telegram, которые необходимы Роскомнадзору для чтения переписки и выявления потенциальных террористов, противоречит статье 23 Конституции РФ, гарантирующей гражданам право на тайну переписки.

Кроме того, как заявил Дуров, данное требование свидетельствует о том, что в ведомстве не знают о современных способах шифрования коммуникаций, поскольку «у владельцев мессенджеров нет и не может быть ключей для дешифрации».

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