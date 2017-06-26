Вашингтон, 27 июня, 2017, 00:40 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вошёл в список людей, обладающих наибольшим влиянием в интернете, который представил 26 июня американский журнал Time.

Gage Skidmore Дональд Трамп

В неранжированный список из 25 человек вошли лица, которые, по мнению издания, оказывают «глобальное влияние на социальные медиа», а также способны задавать тон и направление мировым новостям.

Дональд Трамп в публикации назван «самым популярным мировым лидером в Twitter». «Микроблог стал для него эффективным инструментом, позволяющим доносить свои послания так, как он считает нужным», — отмечает издание.

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Также в список вошли российский оппозиционер Алексей Навальный, автор книг о Гарри Поттере, британская писательница Джоан Роулинг, американские певицы Рианна и Кэти Перри, модель Ким Кардашьян, а также семилетняя сирийская девочка Бана Алабед, которая вела блог из восточного Алеппо.

Напомним, что Дональд Трамп довольно активно использует свой аккаунт в Twitter и сам пишет в него сообщения по нескольку раз в день. Ранее президент США отмечал в интервью, что публикация заявлений и комментариев в микроблоге является для него вынужденной мерой — только так он может выразить свою точку зрения в обход «очень нечестных СМИ».

Экспрессивность выражений главы Белого дома в Twitter нередко становилась поводом для критики и шуток в его адрес, что создавало проблемы ещё в период президентской кампании Трампа.

В мае в СМИ появлялась информация, что в Белом доме может быть сформирована специальная группа юристов, которая займётся проверкой сообщений президента перед их публикацией.

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