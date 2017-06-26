Москва, 27 июня, 2017, 00:19 — ИА Регнум. Мэрия Москвы распорядилась приостановить снос Дома культуры имени А.С. Серафимовича в Среднем Тишинском переулке в связи с поступлением заявления о включении здания в государственный реестр объектов культурного наследия. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы.

Moscowarch.ru Дом культуры имени А.С. Серафимовича в Среднем Тишинском переулке в Москве

«22 июня в департамент поступило заявление от граждан о включении здания, обладающего признаками объекта культурного наследия в единый государственный реестр объектов культурного наследия», — отметили в ведомстве.

Как сообщается, заявление было принято к рассмотрению, о чём направлены уведомления в Москомархитектуру, ОАТИ, Мосгосстройнадзор и префектуру ЦАО. Правообладателю направлено предписание о приостановке работ на объекте.

Moscowarch.ru Дом культуры имени А.С. Серафимовича в Среднем Тишинском переулке в Москве

«Заявка будет рассмотрена, и после оценки объекта независимыми экспертами Научно-методического совета при Мосгорнаследии будет принято решение о включении или об отказе во включении здания в список объектов культурного наследия», — пояснили в пресс-службе.

Напомним, 26 июня общественное движение «Архнадзор» на своей странице в соцсети «ВКонтакте» сообщило, что в столице начался снос ДК имени Серафимовича — конструктивистского здания, возведённого в конце 1920-х годов.

Moscowarch.ru Дом культуры имени А.С. Серафимовича в Среднем Тишинском переулке в Москве

Там уточнили, что здание ДК долгое время было культурным центром Тишинки». «До последнего времени в нём работал переживший пожар театр «Школа современной пьесы». В советское время там выступали выдающиеся деятели культуры и науки», — отметили в «Архнадзоре».

Сообщалось, что более 800 жителей микрорайона Пресни подписали коллективное обращение против планируемого сноса, которое также поддержано Союзом архитекторов России.