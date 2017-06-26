Вашингтон, 27 июня, 2017, 00:19 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп намерен добиваться установления энергетического доминирования своей страны в глобальном масштабе, заявил журналистам пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер.

Иван Шилов ИА REGNUM

По словам Спайсера, на текущей неделе можно ожидать важное официальное заявление о повестке дня президента Трампа, направленной на установление энергетического доминирования США.

Шон Спайсер добавил, что Дональд Трамп планирует использовать внутренние энергетические ресурсы США для создания рабочих мест и укрепления американского преобладания в мире.

Как сообщало ИА REGNUM, создание новых рабочих мест, возвращение производств на территорию США и достижение доминирования США были включены в предвыборную программу Дональда Трампа.