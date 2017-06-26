Рим, 26 июня, 2017, 23:44 — ИА Регнум.

«Франция не признает аннексию Крыма», — заявил президент Франции, Эммануэль Макрон, во время визита президента Украины Петра Порошенко. Итальянская газета Il Giornale, комментируя встречу, пишет, что Макрон остается крепким орешком. Для него оказалось недостаточно встречи лицом к лицу в мае прошлого года с главой Кремля. Свое мнение он не изменил, по вопросам украинского кризиса не готов идти на уступки Москве, сохраняя линию своего предшественника Франсуа Олланда. «Франция признает суверенитет Украины в пределах ее признанных границ», — повторил Макрон во время совместной пресс-конференции со своим украинским коллегой.

Дмитрий Налбандян. Море. Чайки. 1987

«Таким образом, Макрон бросает вызов Путину», — заявляет журналист Il Giornale, в статье также подчеркивается, что вопрос присоединения Крыма остается центральным узлом столкновения между Западом и Россией. И решение этого конфликта невозможно в ближайшей перспективе. Визит президента Украины в Париже пришелся ровно через неделю после того, как Европейский совет решил продлить еще на шесть месяцев экономические санкции против России именно из-за аннексии полуострова. «Вашингтон и Брюссель считают незаконным присоединение Крыма, но правительство Российской Федерации явно дало понять, что эта тема не обсуждается», — пишет il Giornale.

Главной темой переговоров между Макроном и Порошенко был, конечно, вопрос украинского кризиса. Издание напоминает, что с февраля 2015 года на Украине действует соглашение о прекращении огня, но, на самом деле, продолжаются боевые действия между вооруженными силами Киева и «сепаратистскими пророссийскими войсками». Оба главы государства выразили надежду на возможность достижения прогресса в разрешении конфликта, Макрон назвал «важным» то, что ОБСЕ будет проводить свою работу по мониторингу ситуации на Украине. Французский президент, который вместе с Петром Порошенко, канцлером Германии Ангела Меркель и президентом России Владимиром Путиным, играет роль посредника в кризисе в так называемом формате Нормандии, продолжает оказывать давление для вывода войск с юго-востока Украины, на границе с Россией. Такой же позиции, по словам Макрона, придерживается и канцлер Германии Ангела Меркель.