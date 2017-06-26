Нью-Дели, 26 июня, 2017, 23:44 — ИА Регнум. К 2050 году доля атомной энергетики Индии в общем энергобалансе страны должна достигнуть 40%, заявил основатель Корпорации по атомной энергии Индии (NPCIL) Малур Рамасвами Шринивасан, 26 июня сообщает Press Trust of India.

Seogan.ru АЭС Куданкулам

Производство основных компонентов внутри страны и обеспечение полноценного задействования отечественной промышленности являются главными проблемами, с которыми столкнулась ядерная энергетическая программа Индии, заявил Шринивасан.

«По нашему мнению, к 2050 году мы должны увеличить долю атомной энергетики до 30−40% в общем энергобалансе страны», — добавил Шринивасан.

«Сотрудничество с международным сообществом — это хорошо … Мы надеемся, что научное сотрудничество между Индией и Россией в ядерной области будет усиливаться в течение определенного периода времени», — заявил 87-летний ученый.

Напомним, в начале июня стало известно, что группа компаний ASE и Индийская корпорация по атомной энергии подписали соглашение о строительстве третьей очереди АЭС «Куданкулам».

Соглашение предусматривает возведение по российскому проекту энергоблоков №5 и №6 АЭС «Куданкулам». Ранее были сданы в эксплуатацию энергоблоки №1 и №2, в конце июня текущего года будет завершена заливка первого бетона энергоблоков №3 и №4 АЭС «Куданкулам».

Итоги прошедших лет показали, что Росатом оказался единственной компанией, которая выполняет все требования индийской стороны, особенно в области обеспечения высокого уровня безопасности АЭС, что нельзя сказать о Westinghouse и Areva, которые начали значительно отставать от Росатома после Фукусимского инцидента.