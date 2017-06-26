Рим, 26 июня, 2017, 23:42 — ИА Регнум.

В то время, когда русский рынок показывает рекордный рост экспорта итальянских товаров (26,7%), является серьезной ошибкой и ущербом для Италии продление санкции, введенных Европейским Союзом. Об этом заявляет ассоциация сельхозпредпринимателей Италии «Колдиретти» (Coldiretti), комментируя данные национального института статистики по внешней торговле за месяц май. Данные отчета показывают, что Россия находится на первом месте среди стран, не входящих в ЕС, где был зафиксирован самый высокий рост итальянского экспорта за первые пять месяцев 2017 года со средним увеличением на 24%. Текст заявления опубликован на официальном сайте организации.

Плуг

«Торговая война, вызванная санкциями, — подчеркивает «Колдиретти», — уже привела к общим потерям на сумму более чем 10 млрд евро после снижения экспорта итальянских товаров в Россию.

Также в заявлении говорится, что после потери из-за напряженных отношений, которые возникли между Россией и ЕС, затронули многие сектора промышленности Италии, от моды до автомобилей, но продовольственный сектор является единственным, по которому ударило непосредственно эмбарго России в ответ на европейские санкции. Для некоторых товаров из ЕС, США, Канады, Норвегии и Австралии граница оказалась закрытой.

По подсчетам «Колдиретти», убытки в агропромышленном национальном комплексе Италии из-за эмбарго, введенного Россией, составили почти один миллиард евро.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 июня председатель Европейского совета Дональд Туск сообщил, что лидеры стран ЕС договорились о продлении еще на полгода санкций в отношении России, введенных в связи с конфликтом на Украине. Совет ЕС должен принять юридически действующее официальное решение о продлении санкций. Срок действия нынешних санкций, который в прошлый раз продлевали в декабре 2016 года, истекает 31 июля.