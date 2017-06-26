Санкт-Петербург, 26 июня, 2017, 23:40 — ИА Регнум. Новый следственный изолятор «Кресты-2» в Колпинском районе Санкт-Петербурга могут полностью передать заказчику — Федеральной службе исполнения наказаний — к концу 2017 года. Об этом сообщили 26 июня в ОАО «Генеральная строительная компания» («ГСК)», выполняющем госконтракт по строительству СИЗО в качестве генподрядчика.

Карина Саввина ИА REGNUM «Кресты-2», административный корпус

При этом, подчеркивают в компании, сроки завершения работ зависят не только от строителей, но и от заказчика, в лице УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти.

«Объект готов на 95%», — сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель проекта Нина Кутузова. По ее словам, сейчас строители продолжают чистовые отделочные работы, пуско-наладочные мероприятия, проверяют и запускают оборудование и сдают на баланс заказчику.

«Мы уже с заказчиком прорабатываем окончание сроков строительства, потому что у нас есть незначительные разночтения в части проектных решений. Мы работаем, не останавливаемся, и уже на финише. Идет продуктивная работа совместно с авторским надзором. Привлечены дополнительные силы со стороны заказчика», — сказала Кутузова.

Ежедневно на объекте трудятся около 200−250 человек, в том числе и ночью. «В принципе, этого достаточно, потому как основной объем работ уже выполнен», — добавила она.

Карина Саввина ИА REGNUM «Кресты-2», тюремный коридор

По словам главы УФСИН по Санкт-Петербургу и Ленобласти Игоря Потапенко, все здания, запланированные к возведению на участке в 35 га, уже построены. «Кроме церкви. Но церковью занимается наш митрополит, место для нее выделено», — добавил Потапенко.

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Однако, пока не готова к приему арестантов транспортная инфраструктура города Колпино, так как существующая подъездная дорога не сможет справиться с потоком автомобилей, привозящих и увозящих арестантов.

Чтобы минимизировать перемещение людей и снизить дорожный трафик, УФСИН откроет в изоляторе шесть залов судебных заседаний, а также предусмотрит возможность судебных заседаний в режиме видеоконференции.

Карина Саввина ИА REGNUM «Кресты-2», зал судебных заседаний

Напомним, здание Крестов-2 рассчитано на 4 тысячи арестантов. Комплекс состоит из 66 зданий, связанных между собой таким образом, чтобы по ним можно было перемещаться, не выходя на улицу. Туда предполагается переместить контингент из старых петербургских «Крестов», корпуса которых, вероятно, будут отданы под офисы.

Новый следственный изолятор строится во исполнение поручения президента РФ № Пр-235от 14.02.2007года. СИЗО рассчитано с учетом европейских стандартов и нормативов пенитенциарной системы (на каждого подозреваемого или обвиняемого приходится не менее 7 кв. метров жилой площади).