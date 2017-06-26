Москва, 26 июня, 2017, 23:04 — ИА Регнум. Читайте также: Макрон: «Франция никогда не признает аннексии Крыма»

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению Климова, Макрон пока повторяет на публику старые тезисы об агрессии России. В студии отмечалось, что всего месяц назад, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, риторика Макрона не была такой жесткой.

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«За месяц (с момента встречи Макрона и Путина — прим. ИА REGNUM ), конечно, ничего не изменилось. Макрон пытается сделать из себя такого солидного политика, по крайней мере, европейского уровня. Для этого ему хочется себя проявить таким активным деятелем в части решения Минского процесса. Но поскольку, как я понимаю, у него не было достаточного времени, чтобы вникнуть в то, что происходит там на самом деле, то, разумеется, ему подбрасывают «справочки» те же самые люди, которые подбрасывали их и его предшественникам, — отметил Андрей Климов. — Там написано известное песнопение о том, кто агрессор, кого надо наказывать, и Макрон всё это повторяет, и делает это на публику, которая, на самом деле, тоже готова к восприятию таких слов. Вот они друг друга гипнотизируют, и, по большому счету, никакого отношения к решению реальных проблем это не имеет. Это показуха».

«Для Порошенко это тоже очень важная показуха, он демонстрирует себя эдаким лидером, которого принимают в столицах западных государств. Это такая игра. Одно обидно — что продолжаются убийства людей в Донбассе, и их надо останавливать не показухой, а реальным выполнением Минских соглашений», — резюмировал политик.

Напомним, 26 июня президент Украины Петр Порошенко и президент Франции Эммануэль Макрон провели рабочую встречу в Париже. Позже главы государств дали совместную пресс-конференцию, на которой Макрон заявил, что «от России исходит агрессия» в отношении Украины.