Екатеринбург, 27 июня, 2017, 05:28 — ИА Регнум. Отсутствие в стране внятной концепции регулирования сферы интернета и всего, что с ним связано от блогеров до соцсетей и мессенджеров, приводит к бесконечным разговорам и предложениям о разного рода запретах и ограничениях, которые на данный момент претендуют на роль главных инструментов в регулировании этой сферы. Такое мнение высказал корреспонденту ИА REGNUM уральский политик, заместитель руководителя партии «Российский общенародный союз» Евгений Артюх.

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«Трудно сказать, чем закончится это противостояние. Возможно Павел Дуров будет упорствовать до конца и Роскомнадзор закроет Telegram. А может мессенджер сохранится, как в свое время это было с социальной сетью ВКонтакте», — считает уральский политик.

По его мнению, с одной стороны есть законодательство, регулирующее данную сферу, а с другой — очень быстро развиваются технологии, и правовые механизмы не успевают в полной мере успевать за этими изменениями. Евгений Артюх считает, что в этой ситуации «право» превращается в тормоз, а регулятор в лице уполномоченного органа — в репрессивный орган.

«Технологически возможно ограничивать и закрывать мессенджеры и соцсети в национальных рамках по типу китайского интернета. Но у этого процесса есть и обратная сторона. С учетом того, что существуют способы преодоления национальных ограничений через использование различных сервисов и приложений, то всегда найдутся люди, которые будут этим пользоваться. Так, наиболее распространённый сегодня способ это использование VPN сервисов. Если национальные ограничения использования менеджеров и соцсетей будут иметь массовый и неадекватный характер, то россияне могут массово уйти в другие интернет-гавани со всеми своими персональными данными. Технически этому процессу помешать нельзя. Для этого нужно ликвидировать интернет в принципе», — убеждён Евгений Артюх.

Он считает, что в борьбе с терроризмом и с использованием соцсетей и мессенджеров террористическими организациями не стоит перегибать палку.

«Здесь опять-таки вопрос адекватности усилий в «борьбе со злом». Все должны понять, что наступила новая реальность, когда есть мировая «паутина», и практически у каждого желающего есть устройство для выхода в сеть и с этим бороться бессмысленно. Эту реальность, видимо, нужно принять как данность, и работа спецслужб должна строиться по-другому», — считает Евгений Артюх.

Он отметил, что помимо Telegram существует масса других способов шифрования передаваемой информации в интернете, и их количество будет только расти, при том что использование VPN или Tor сегодня без всяких Тelegram позволяют вести секретную переписку.

«Мне все больше кажется, что истинная причина «наезда» на Дурова и Telegram вовсе не та, о которой говорят. Похоже, что данный менеджер просто хотят у Дурова отжать так, как это произошло с ВКонтакте», — подытожил Евгений Артюх.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Роскомнадзора Александр Жаров предупредил владельца Telegram Павла Дурова о блокировке, если администрация мессенджера продолжит нарушать российское законодательство и не предоставит данные для внесения компании в реестр организаторов распространения информации.

Добавим, 26 июня в ФСБ заявили, что Telegram был использован террористами для подготовки теракта 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге.