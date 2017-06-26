Берлин, 26 июня, 2017, 22:27 — ИА Регнум. Список из 13 требований, представленных Катару четырьмя арабскими государствами в обмен на снятие бойкота, являются «очень провокационными», заявил глава МИД Германии Зигмар Габриэль, 26 июня сообщает Reuters.

Larry Johnson Катар

Габриэль подчеркнул, что некоторые из требований, предъявляемых Катару, могут стать предметом переговоров, но ряд остальных требований бросают вызов суверенитету Дохи.

Арабские государства требуют, среди прочего, чтобы Доха закрыла международную телекомпанию «Аль-Джазира», оборвала связи с Ираном, закрыла турецкую военную базу, а также выплатила репарации.

Глава МИД ФРГ добавил, что требования арабских государств представляют собой «очень провокационный список», Катару будет сложно принять все 13 пунктов.

В настоящее время предпринимаются усилия по определению требований, которые могут быть приняты Катаром, а которые являются неприемлемыми.

Напомним, Габриэль должен встретиться с министром иностранных дел Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом в Берлине 27 июня. Президент Ирана Хасан Рухани выразил поддержку Катару в его конфронтации с четырьмя арабскими государствами.

Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн и Египет объявили Катару бойкот три недели назад, обвинив его в поддержке международных террористов. Позднее Катару предъявили ультиматум, включающий в себя требования о закрытии турецкой военной базы в Дохе.