София, 26 июня, 2017, 22:19 — ИА Регнум. Сотрудники полиции в Болгарии готовятся провести общенациональную акцию протеста в день своего национального праздника, 5 июля. Об этом сообщил председатель профсоюза служащих МВД Валентин Попов в эфире телеканала «Нова ТВ».

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Как отмечается, решение о проведении акции было принято после того, как министр внутренних дел Валентин Радев заявил журналистам, что увеличения зарплат полицейским в Болгарии не планируется.

По словам министра, на сегодняшнем этапе нет аргументов в пользу этого, и профсоюзы должны убедить его в необходимости повышения зарплат, с тем чтобы он в свою очередь мог лоббировать данный вопрос перед министерством финансов и премьер-министром Бойко Борисовым.

26 июня в Софии состоялась встреча Бойко Борисова с представителями руководства МВД со всей страны, которые рассказали главе правительства о причинах недовольства служащих, главными из которых являются низкая заработная плата и отсутствие материального обеспечения, сообщает bTV.

По итогам встречи стало известно, что премьер-министр распорядился в срочном порядке выделить из бюджета 10 млн левов на обеспечение сотрудников полиции летней униформой, которую в настоящее время полицейским приходится покупать на собственные средства.

Также Бойко Борисов пообещал снять ограничения на топливо для патрульных автомобилей и заявил, что больше не хочет слышать историй о том, что полицейские из-за отсутствия топлива не могут выехать на вызов.

Несмотря на ряд принятых решений, полицейские профсоюзы всё же намерены выйти днём 5 июня на акцию протеста перед храмом-памятником «Святой Александр Невский» в Софии. При этом они планируют требовать принятия совершенно нового закона о МВД.