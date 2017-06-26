Москва, 26 июня, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Разгоревшийся скандал, связанный с возможной блокировкой мессенджера Telegram в России, вызвал однозначно негативную реакцию рядовых пользователей. Многие из них уверены в том, что потенциальная блокировка Telegram не поможет решить проблему терроризма и поддерживают Павла Дурова в его противостоянии с властью.

Spec-naz.org Спецназ ФСБ

Владимир Кадеров уверен в том, что аргументы ФСБ смешны и безосновательны:

«И в новостях вовсю эту тему мусолят, что типа террористы использовали именно телеграмм в подготовке одной из теракций в Москве… Но ни конкретики, ни доказательств)) … Правильно, нам всё же что угодно можно втюхивать и за правду это выдавать… По этой логике и правда тогда всё блокировать надо, потому что террористы всё могут использовать для общения и от квартир и от машин ключи и сотовые свои сдать в ФСБ и в интернет только под присмотром спецслужб выходить и около каждого подъезда службиста поставить, чтоб 24 часа в сутки следил… Бред же.» (пунктуация и орфография автора)

Он также считает, что попытка запрета мессенджера обусловлена возможным желанием Роскомнадзора лоббировать интересы сотовых операторов.

«И Роскомнадзору и ему подобным и тем же спецслужбам скорей всего по большому счёту плевать на террористов и угрозы людям… да и на людей то самих скорее всего плевать) Просто любой из мессенджеров, наподобие телеграмма — источник очень дешёвой связи, в разы дешевле, чем стоимость звонков у тех же операторов сотовой связи. А значит, мессенджеры — серьёзно могут потеснить их бизнес) …А Роскомнадзор, как слон в посудной лавке, неуклюже угрожая спецслужбами и законами, скорей всего просто лоббирует интересы сотовых корпораций. Небось тоже куплено и тут всё и наш доблестный надзор уже и у них на побегушках давно)). (…) Кому надо будет ‑ и более продвинутые средства связи использует и любую спецслужбу обойдёт.» (пунктуация и орфография автора)

Саша Бондар считает, что власть боится раскрывать реальные мотивы своего желания блокировки соцсети:

«Тем, кто грозит телеграмму, глубоко по барабану на какие-то там теракты, для них это обычные издержки в данном случае «борьбы» с Игами (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ), а также поводы… Об очевидных многим реальных причинах, разумеется, прямо заявить пока стесняются».

Катерина Зуева, в свою очередь, связывает реакцию властей и угрозы со стороны ФСБ с отказом Павла Дурова предоставлять документы на регистрацию Telegram в России:

«Как только Павел отказался подписывать документы, то сразу с утра вбросили новость о том, что в СПБ якобы для подготовки теракта использовали Телеграм. Это так нелепо и топорно делается нашей властью, что только отчаянный глупец этого не заметит».

Алексей Слободчиков уверен в том, что российские власти не хотят мириться с происходящим и все же пытаются подчинить себе интернет:

«Все государства сейчас пытаются нагнуть Сеть под себя, однако у кого-то хватает ума понять, что мир изменился и с этим придется жить. У наших, судя по всему, с умом пока не очень. ФСБ показала свою ничтожность и беспомощность».

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Известный в сети пользователь под ником Эль Мюрид, считает, что обвинения в пособничестве мессенджера терроризму смешны и «клинически дегенеративны», потому что противоречат здравому смыслу.

«Терроризм — социальное явление, созданное самой системой, генерирующей тотальную несправедливость по отношению к огромным массам населения. Он существует вне зависимости от наличия тех или иных инструментов, которые используются им в его борьбе. Террористы используют автомат Калашникова — давайте закроем заводы, производящие его, а заодно и патронные. Террористы используют автомобили для создания своих кар-бомб. Давайте закроем автомобильные заводы. Правда, тогда бомбы будут привязывать к ишакам, велосипедам или носить в виде поясов — кого в этом случае запретим? Террористы общаются между собой по телефону — давайте взорвем все сотовые вышки. Борьба с Дуровым — это не борьба с терроризмом. Это борьба с идеями. Новыми, прорывными, отвечающими запросу современного мира», — пишет он.

Такого же мнения придерживается Денис Волосков. Он связывает возникновение возрастающего контроля за интернетом и попытку блокировки Telegram с желанием российской власти взять всё под свой контроль:

«Запрет мессенджера — это полное и безоговорочное признание власти в своей неспособности бороться с терроризмом оперативными методами. Как люди проносят взрывчатые вещества в метро и на концерты? Телеграмом? Нет. Это ничем не прикрытое желание взять всё под свой контроль, чтоб людишки не собирались в кучи, и не выходили на улицы и давить несогласных. Заметьте, нынешнее обострение контроля над интернетом началось после недавних выходов молодежи на улицы. И есть подозрение, что теракты будут происходить и дальше с определённой регулярностью и непременным акцентированием их организации в Телеграм — все средства брошены на очернение и уничтожение неподдающейся «Телеги».

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Макс Факин уверен в том, что желание блокировки сервиса абсурдно и проводящаяся в СМИ компания — борьба с инакомыслием. Он, как и многие, считает, что терроризм блокировками не остановить:

«А если кто-то замечает, то СМИ, подконтрольные государству, начинают массированную атаку на тех, кто не намерен им подчиняться. Вот и сейчас такая же ситуация. По всем федеральным каналам и основным сайтам Дурова называют пособником терроризма и анархистом. Я искренне убежден, что если террористы хотят осуществить какие-то свои планы, то ни ФБР, ни ФСБ, ни французские гусары не смогут их остановить. И все эти запреты якобы «инструментов терроризма» это все дичь, которая лишь развязывает руки спецслужбам. Давайте уже отдадим ключи от квартир сотрудникам ФСБ, ведь в любой из них могут прятаться «плохие ребята».

На портале @stalin_gulag на фоне разгоревшихся в соцсетях диалогах предложили запретить всё, чем естественным образом пользуются террористы в быту.

«Формулировка «террористы пользуются телеграмом, давайте его запретим» прекрасна и открывает бездну смыслов. Потому что террористы — как ни парадоксально, хотя бы исключительно биологически — люди и пользуются в своей жизни массой других вещей. Например, они пьют чай и кофе, чистят зубы, обедают в кафе, ездят на машинах и метро, смотрят пробки на яндексе и прогноз погоды — и это далеко не полный список. Если даже часть из этого запретить ради мифической победы над силами зла, то это, на самом деле, будет капитуляцией перед всей больной мразью, которая ради своих упоротых идей хочет уничтожить наш привычный уклад жизни, поселить страх и тотальные ограничения».

Татьяна Савина поддерживает это мнение и иронично предлагает запретить и другие вещи, которыми пользуются террористы:

«Ещё можно запретить воздух — по данным анонимных источников, им дышат террористы».

Напомним, 26 июня в ФСБ заявили, что Telegram был использован террористами запрещенных, но действующих на территории России организаций и их зарубежными кураторами. Речь идет о теракте в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года. Ранее, 23 июня, к создателю Telegram Павлу Дурову обратился глава Роскомнадзора Александр Жаров с просьбой предоставить данные, необходимые для внесения мессенджера в реестр организаторов распространения информации. Павел Дуров на своей странице Вконтакте ответил, что «спецслужбы России эксплуатируют подобную трагедию как предлог для усиления своего влияния и контроля над населением» и отметил, что отказ от оконечного шифрования ставит под удар простых пользователей и может привести к подрыву национальной безопасности страны.

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