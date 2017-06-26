Пекин, 26 июня, 2017, 21:42 — ИА Регнум. Флот Народно-освободительной армии Китая принял от судостроителей новый ракетный фрегат проекта 054A, сообщает портал Navy Recognition.

Торжественная церемония ввода корабля в эксплуатацию была проведена на военно-морской базе Чжаньцзян. Фрегат, получивший имя «Сюйчан» (Xuchang) войдёт в состав Восточного флота ВМС КНР.

Ракетный фрегат «Сюйчан» стал 24-м по счету фрегатом данного класса. Корабли класса «Цзянкай II» проектируются на базе проекта 054 и отличаются от базового варианта усовершенствованными системами управления и вооружения. Головной фрегат этой серии вступил в строй ВМС Китая в январе 2008 года.

134-метровые корабли этой серии с экипажем из 190 человек способны развивать скорость до 29 узлов и автономно преодолевать расстояние в 3800 миль. Ракетный фрегат «Сюйчан» вооружен 32 вертикальными пусковыми установками зенитных ракет класса HQ-16, двумя пусковыми установками для восьми противокорабельных ракет YJ-83, 100-мм артиллерийской установкой, четырьмя зенитно-артиллерийскими установками и двумя трехтрубными 324-мм торпедными аппаратами.

По некоторым данным, на ракетный фрегат «Сюйчан» установлены новые комплексы радиоэлектронной борьбы.

В данный момент на верфях судостроительных предприятий Китая на разных стадиях готовности находятся еще три аналогичных ракетных фрегата.