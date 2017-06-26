Ижевск, 26 июня, 2017, 21:33 — ИА Регнум. Удмуртия в течение мая сократила государственный долг на 2 млрд рублей. По состоянию на 1 июня 2017 года госдолг республики составил 46,973 млрд рублей, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Минфина РФ.

Udmurt.ru Александр Бречалов

Согласно данным ведомства, снижение уровня задолженности произошло за счет сокращения бюджетных кредитов в структуре госдолга. В течение месяца сумма средств, заимствованных от других бюджетов бюджетной системы РФ, сократилась на 2 млрд рублей или 9,6% и составила 18,731 млрд рублей. Доля бюджетных кредитов превышает 39,87% в структуре долговых обязательств региона.

Объем кредитов, привлеченных в иностранных банках и кредитных организациях, в структуре госдолга Удмуртии не изменился и составляет 18,091 млрд рублей или 38,5% в структуре задолженности.

Государственные гарантии по-прежнему не представлены в структуре госдолга Удмуртии, объем государственных ценных бумаг не изменился и составляет 21,6% от суммы долговых обязательств.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, плановый размер госдолга Удмуртии, установленный республиканским Минфином на 2017 год, составляет 52 млрд рублей. По словам главы ведомства Станислава Евдокимова, в случае достижения такого значения задолженности затраты на обслуживание обязательств составят 3,5 млрд рублей.

Врио главы Удмуртии Александр Бречалов в июне заявлял, что до конца 2017 года республика заместит коммерческие кредиты менее дорогими финансовыми инструментами. Руководитель региона заверил, что «если не все и сразу, то частично и до конца года удастся это сделать».

По его словам, вопрос нарушения соглашений с Минфином РФ и возврата 14,6 млрд рублей решен. Только это позволит республиканскому бюджету сэкономить около 900 млн рублей.