Лондон, 26 июня, 2017, 21:28 — ИА Регнум. Министр по Brexit Дэвид Дэвис не уверен в том, что Великобритания и Евросоюз о чем-то договорятся «судя по результатам первых встреч на прошлой неделе», и потому готов уступить в каких-то пунктах.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

Дэвис, впрочем, был не настолько жестким в обнародовании своей позиции, как накануне старта переговоров и даже в конце прошлой недели. Если в прошлую пятницу, 23 июня британская сторона не хотела соглашаться даже на малейшую корректировку выставленных ею предложений, то на этот раз министр выразил осторожный намек на то, что Соединенное Королевство в вопросах торговых споров может не настаивать на рассмотрении дел в ВС Великобритании.

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Однако это не означает, что Лондон согласится на то, чтобы споры решались в Европейском Суде, отмечает британская The Independent. Скорее всего, по мнению газеты, следующим предложением будет идея создания некоего арбитража по согласованию двух сторон специально для разрешения споров ЕС — Британия.

«Такой поворот дела наиболее вероятен еще и потому, что Европейский Суд коммерческими вопросами не занимается и это дает Мэй дополнительный шанс найти позицию, которая устроит всех», — заключает издание.

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