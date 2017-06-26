Нью-Дели, 26 июня, 2017, 21:30 — ИА Регнум. Индийской армии следует предоставить полною свободу для решения ситуации, сложившейся в штате Джамму и Кашмир, заявил бывший министр обороны Индии Мулаям Сингх Ядав, 26 июня сообщает The Press Trust of India.

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«Армии нужно дать разрешение на урегулирование там ситуации и поддержание мира. В то же время военные должны применить строгие меры к сепаратистам», — заявил Мулаям Сингх Ядав.

Напомним, в долине Кашмира произошел всплеск террористических нападений боевиков и протестов гражданских лиц против сил безопасности.

Ранее поступило сообщение о том, что правительство Индии приняло решение дополнительно направить в Южный Кашмир два батальона военнослужащих.