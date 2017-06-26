Доха, 26 июня, 2017, 21:04 — ИА Регнум. Сообщается, что представители посольства Катара в Вашингтоне официально подтвердили эту информацию.

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По их словам, визит Мухаммада бен Абдуррахмана Аль Тани должен состояться «на этой неделе».

Ранее ряд СМИ со ссылкой на неофициальные источники сообщали, что Белый дом собирается провести в Вашингтоне саммит глав государств Персидского залива с целью нормализации дипломатического конфликта вокруг Катара.

Кроме того, сообщалось, что данная встреча должна затронуть и перспективы интенсификации борьбы с терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 июня Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет и ОАЭ разорвали дипломатические отношения с Катаром, объясняя этот шаг поддержкой, которую Доха оказывает террористам. Позднее решение этих стран поддержали также власти Йемена, Ливии, Мальдив, Мавритании и Коморских Островов.

Позднее к дипломатической блокаде добавилась также и блокада транспортная.