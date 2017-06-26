Москва, 26 июня, 2017, 20:55 — ИА Регнум. «Демонизация России — это то, что требуется Порошенко», — полагает председатель Общественного совета при Минобороны РФ Игорь Коротченко. Об этом он заявил 26 июня в эфире программы «Первая студия» на Первом канале, где обсуждалась встреча президентов Украины и Франции.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Макрон

Комментируя разную риторику Эммануэля Макрона во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным месяц назад и сегодняшней встречи с Петром Порошенко, во время которой Макрон назвал Российскую Федерацию «агрессором», Коротченко отметил:

«Когда Макрон, будучи политическим новичком, встречался с президентом России, дешевые трюки по поводу агрессии России, либо мнимого присутствия российских войск на востоке Украины, не прокатили бы. Путин человек очень конкретный, и он сказал бы в ответ на это: «Факты на стол», а у Макрона никаких фактов нет».

По словам Коротченко, встречаясь с Порошенко, Макрон чувствовал себя по сравнению с ним европейским «паровозом-тяжеловесом» и играл по правилам брюссельской бюрократии, как «ставленник брюссельской элиты»: демонизация России, подыгрывание Порошенко, обвинения в агрессии.

«Но самый главный вопрос, который должен был бы задать президент Макрон президенту Порошенко, очень простой: «Господин президент Украины, почему вы не выполняете по пунктам (и перечислить пункт за пунктом) Минские соглашения? Что этому препятствует? Ваша политическая импотенция либо то, что вы не можете реально исполнять обязанности президента Украины со всей полнотой ответственности?». Этого не произошло», — отметил эксперт.

«На самом деле итог встречи Порошенко и Макрона — это политическая пустышка, обёртка от конфетки, за которой нет ничего», — заключил Игорь Коротченко.

Напомним, что Петр Порошенко и Эммануэль Макрон 26 июня провели первую встречу в Елисейском дворце. На совместной пресс-конференции по итогам переговоров президент Франции заявил, что считает РФ виновницей развязывания войны на Донбассе, а также заявил об аннексии Крыма.