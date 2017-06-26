Донецк, 26 июня, 2017, 20:49 — ИА Регнум. В Донбассе продолжаются позиционные бои низкой интенсивности. Противоборствующие стороны применяют минометы калибров 82 и 120 мм, БМП, гранатометы и стрелковое оружие. Данную информацию сегодня, 26 июня, подтверждают официальный представитель управления Народной милиции ЛНР Андрей Марочко, заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин и спикер министерства обороны Украины по вопросам «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

СВ ДНР Бойцы армии ДНР

Так, замначальника управления Народной милиции ДНР заявил, что за прошедшие сутки киевские силовики девять раз нарушили режим прекращения огня. «На Донецком направлении по районам трех населенных пунктов противник выпустил шесть мин калибра 82 мм и 14 мин калибра 120 мм. Кроме того, применялось вооружение БМП, гранатометы и стрелковое оружие. На Мариупольском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район населенного пункта Сосновское. На Горловском направлении обстрелам из гранатометов и стрелкового оружия со стороны ВСУ подвергся район н.п. Зайцево. Все данные о нарушениях минских договоренностей мы передали представителям ОБСЕ и СЦКК», — сказал Басурин и сообщил, что нетрезвый прапорщик ВСУ Руслан Биктимиров потерял секретные документы.

«Нашей разведкой зафиксирован факт утраты секретных документов 57 бригады, раскрывающих порядок организации перевозки запрещенных вооружений в зону «АТО», ее численность и состав, а также цели ее переброски. Это может стать причиной раскрытия замысла командования ВСУ на перемещение техники и последующих планов ее применения. В частности, по приказу командира 57 бригады командир 34 батальона должен был организовать доставку секретных документов в штаб части. Выполнение задачи было поручено начальнику инженерной службы — командиру инженерно-саперного взвода, прапорщику Биктимирову Руслану Гетмановичу, который во время остановки 13 июня 2017 года на станции города Николаев, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил утрату вверенного ему пакета, что стало причиной задержки эшелона более чем на сутки. Командир бригады, зная о произошедшем, не принял должных мер к поиску утраченных документов, только уволил военнослужащего с военной службы, скрыв факт утечки информации», — рассказал Басурин.

По его словам, разведка ДНР фиксирует факты незаконной продажи оружия и боеприпасов военнослужащими 137 отдельного батальона морской пехоты, который находится на Мариупольском направлении: «В связи с этим командованием оперативно-тактической группировки «Мариуполь» начались проверки учета, хранения и выдачи стрелкового оружия и боеприпасов во всех частях, находящихся в подчинении».

При этом разведка ДНР фиксирует факты хищения должностными лицами командования ВСУ денежных средств в особо крупных размерах:

«Схема воровства командованием ВСУ налажена при непосредственном участии в ней командиров бригад, находящихся в зоне «АТО», и высокопоставленных офицеров тылового обеспечения. В частности, под личным руководством комбригов только в июне 2017 года списание материально-технических средств планируется на суммы: в 28 омбр — около одного млн гривен (38 тыс. долларов); в 57 омпбр — более трех с половиной млн гривен (134 тысяч долларов); в 17 омпб — почти десять тысяч гривен (400 долларов); 56 омпбр — около пятидесяти пяти тысяч гривен (2100 долларов)… Большая часть списанной техники идет на реализацию по существенно заниженным ценам. Другая часть реально поврежденной техники сдается на металлолом. Также фиксируется продажа гражданским лицам запчастей от якобы выведенной из строя автомобильной техники, выделенной в бригады. Таким образом, выручка должностных лиц от используемых коррупционных схем достигает многих миллионов гривен», — подчеркнул Басурин.

В свою очередь, официальный представитель Народной милиции ЛНР Марочко заявил, что 25 июня киевские силовики 13 раз нарушили режим тишины, выпустив по позициям ЛНР более 170 боеприпасов. Он сообщил, что Народная милиция провела внезапную проверку боеготовности подразделений связи: «В ходе проверки отрабатывались задачи по тактико-специальной подготовке. Военнослужащие с поставленными задачами справились на оценку «хорошо».

По его словам, Киев распространяет ложные сообщения о провокациях со стороны Народной милиции, чтобы оправдать очередной срыв разведения сил и средств в районе Станицы Луганской: «Вчера украинские СМИ массово распространили заявления украинской стороны в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) о возможных провокациях со стороны Народной милиции ЛНР в районе населенного пункта Станица Луганская. Данная информация ложная и не имеет основания, поскольку именно украинским силовикам невыгодно покидать свои позиции в районах, спланированных сегодня к разведению сил. Украинская сторона 68 раз срывала мероприятия отвода по разным причинам. И поэтому очередное заявление украинской стороны со ссылкой на СЦКК о возможных провокациях со стороны Народной милиции является прямым предлогом к срыву мероприятий развода сил и средств от линии соприкосновения в районе отвода».

В НМ ЛНР проинформировали, что один боец ВСУ дезертировал, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения. «Продолжают выявляться факты низкого морально-психологического состояния военнослужащих ВСУ, находящихся на линии соприкосновения. Так, вчера военнослужащий из состава третьего батальона 24-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Золотое самовольно оставил часть, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Во втором батальоне 93-й бригады ВСУ, дислоцирующемся в районе населенного пункта Новотошковское один офицер ВСУ совершил самоубийство», — добавил Марочко.

Кроме того, спикер министерства обороны Украины по вопросам «АТО» Лысенко заявил, что за прошедшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военный не погиб, один — получил ранения. «Инцидент произошел в Авдеевке (Донецкое направление — ред.) во время вражеского обстрела. Состояние молодого, но уже опытного военнослужащего удовлетворительное», — заверил Лысенко. По его данным, наиболее активные боевые действия шли на Луганском направлении, где ВС ЛНР совершили 10 обстрелов, пять из них — с применением минометов. Лысенко уточнил, что в Счастье и Троицком позиции ВСУ попали под мощные минометные обстрелы (выпущено более 100 мин). При этом в Желтом «противник» нарушил режим тишины дважды.

На Донецком направлении ВС ДНР нарушили режим тишины 12 раз, из них два — с применением тяжелого вооружения. Все инциденты произошли во второй половине дня, большинство — на участке Каменка — Авдеевка. В частности войска противника «несколько раз применяли миномет и бронетехнику». «Продолжительность вражеских обстрелов варьировалась от двух минут до двух часов», — сказал Лысенко. В то же время в Троицком опорные пункты ВСУ накрыло минометным огнем, а в Луганском и Зайцево — из вооружения БМП.

На Мариупольском направлении войска ДНР нарушили режим тишины один раз в Павлополе. Обстрел произошел сразу после полуночи и продолжался около 15 минут.

26 июня главный редактор украинского издания «Цензор.НЕТ», военный журналист Юрий Бутусов сообщил подробности ликвидации диверсионной группы ЛНР в Донбассе. «Вражеский патруль уничтожен ножами — 93-я бригада выполняет Минские соглашения на Бахмутской трассе», — написал журналист в Facebook со ссылкой на информацию «от непосредственных участников боя».

«23−24 июня воины 93-й механизированной бригады провели два успешных боя на Бахмутской трассе в районе Славяносербска. 23 июня подразделения 1-го батальона в ходе поисковых действий ликвидировали в районе села Желобок разведывательный патруль из состава 4-й мотострелковой бригады 2-го армейского корпуса… Согласно российским информационным сводкам, противник подтверждает 23 июня уничтожение троих наемников в этом районе — позывные «Кок», «Фан» и «Кавказ» (заявленное настоящее имя — Шульга Николай). Эти сообщения подтверждаются радиоперехватом. В ходе боя наш расчет ПТРК уничтожил БМП-2 противника, сопровождавшую патруль», — пишет Бутусов.

Он рассказал, что 24 июня солдаты 20-го мотопехотного батальона обнаружили разведывательный патруль ЛНР. Обнаружив противника и используя фактор внезапности, бойцы 20-го батальона холодным оружием уничтожили двух бойцов противника, а четверых захватили в плен.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 февраля 2015 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы по мирному урегулированию конфликта в Донбассе подписали согласованный с главами стран-участниц «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция и Украина) Комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Совет безопасности ООН 17 февраля 2015 года резолюцией №2202 одобрил Комплекс мер, который стал приложением №1 к данной резолюции. Также Совбез ООН призвал все стороны обеспечить полное выполнение Комплекса мер. Документ предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, допуск представителей ОБСЕ на всю территорию Донбасса, начало диалога о восстановлении социально-экономических связей между Киевом, Донецком и Луганском, реформу Конституции Украины с целью децентрализации и закрепления «особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей», а также вывод из Донбасса всех «иностранных вооруженных формирований» и передачу под контроль ВСУ всего участка российско-украинской границы.