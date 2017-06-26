Лондон, 26 июня, 2017, 20:42 — ИА Регнум. «Проект «Турецкий поток» развивается настолько быстро, что можно говорить только об одном: примирение между Россией и Турцией состоялось, обиды забыты, шероховатости сглажены, произнесенные извинения приняты», — считает британская деловая газета The Financial Times.

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Обе стороны понимают, что нуждаются друг в друге, подчеркивает корреспондент издания Эндрю Уорд.

«Для Москвы Турция — второй по величине рынок сбыта газа, после Германии, кроме того, это еще и стратегически важный шаг — обойти стороной территорию Украины, — размышляет журналист. — Для Анкары же перспектива стать европейским газовым хабом сулит большие доходы в будущем. Конечно, при реализации проекта Турция становится в своих закупках газа более чем на половину объема зависимой от России, но это — из той категории риска, что скорее оправдается, чем нет».

Кроме того, по мнению автора, «Россия может преследовать цель придушить конкурентов, например, перебить инвестиции в азербайджанские проекты, чтобы обеспечить «Газпрому» господство в турецко-кавказском регионе».