Париж, 26 июня, 2017, 20:42 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп послал Петру Порошенко «месседж», сообщил украинский президент 26 июня на встрече с украинской диаспорой в Париже.

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По словам Петра Порошенко, ему показалось, что президент США не хочет принимать никаких решений по Украине без её ведома.

«Неделю назад я был в США и был на встрече с администрацией новоизбранного президента Трампа. Месседж, который был, — ничего по Украине без Украины приниматься не может», — цитирует RT сообщение Порошенко, адресованное украинской диаспоре, проживающей в Париже.

Пётр Порошенко добавил, что при этом к демонстрирующей трансатлантическое единство Украине никто не предъявляет никаких требований и не даёт советов. Лишь спрашивают, чем могут ей помочь.

«Мы должны демонстрировать трансатлантическое единство, и это главное, что нам надо, и никто нам не даёт никаких требований и советов, у нас спрашивают: «Чем вам помочь?» — заявил президент Украины.

Напомним, встреча Петра Порошенко с Дональдом Трампом продолжалась, по разным данным, от шести до девяти минут.