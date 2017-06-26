Берлин, 26 июня, 2017, 20:38 — ИА Регнум. «По логике вещей, накаляющееся противостояние на Ближнем Востоке должно было подхлестнуть нефтяные цены, — удивляется аналитик германской Die Welt Франк Штокер. — Добавим к этому майское решение ОПЕК по ограничению добычи. Все это говорит в пользу подорожания бочки. Вместо этого на протяжении уже нескольких недель цена ползет вниз и баррель за это время потерял почти 20% своей недавней стоимости и это еще не предел падения».

Александр Горбаруков ИА REGNUM

Виной всему, по мнению автора, борьба, ведущаяся между США и Саудовской Аравией на мировом нефтяном рынке. Причем возникшая неожиданно: во время недавнего визита Дональда Трампа в Эр-Рияд «создалось впечатление, что взаимопонимание улучшается и позиции стран сближаются. На самом деле мы видим, что это было чистой воды шоу, в которых Трамп знает толк. Президент-миллиардер всего лишь хотел несколько успокоить саудитов и создать базу для бума добычи сланцевой нефти, на которую Америка делает большую ставку».

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Штокер обращает внимание, что после завершения поездки Трампа на Ближний Восток выработка сырой нефти в Штатах ощутимо возросла за счет увеличения производства именно сланцевого продукта. И этот тренд — надолго, считают эксперты инвестиционного банка Bank of America/Merrill Lynch.

«ОПЕК опускала цену нефти в 2015 и 2016 годах до 30 долларов специально, чтобы заморозить сланцевую добычу американцами — при такой цене она становилась невыгодной, — подчеркивает аналитик. — Тогда показалось, что саудиты победили своих американских соперников, но как только стоимость бочки поднялась до $50, игра закрутилась по новой. И теперь уже Эр-Рияд, проигрывая по-крупному, вновь вынужден опускать цену. Но поможет арабам этот прием нескоро: американцы успели в период нормальных цен сделать инвестиции и подкорректировать технологии, которые позволяют окупаться при более низких ставках. Да еще Бразилия и Россия, переживающие не лучшие времена, не имеют возможности сокращать добычу, а значит, дорожать баррель начнет не завтра. И не раньше первых месяцев 2018 года».

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