Рим, 26 июня, 2017, 20:39 — ИА Регнум. Около 400 мигрантов рано утром выдвинулись из северо-западного города Вентимилья в направлении французской границы.

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Большинство мигрантов были выходцами из Судана, они заявили, что им надоело находиться под надзором полиции.

«Франция, идем во Францию, не нужна Италия, идем во Францию», — заявил один из мигрантов.

Через несколько часов после начала столкновений мигранты были вынуждены столпиться на автостраде в окружении сотрудников полиции.

Напомним, согласно законодательству Европейского союза, мигранты должны подать заявление на получение убежища в той европейской стране, в которой они впервые оказались. Ожидается, что в текущем году в Италию из Северной Африки прибудут около 230 тыс. мигрантов.

В прошлом город Вентимилья прозвали «мини-Кале» по аналогии с северным французским портовым городом Кале, где раньше находился временный лагерь для беженцев, которые регулярно предпринимали попытки добраться до Великобритании.