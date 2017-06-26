Чебоксары, 26 июня, 2017, 20:37 — ИА Регнум. Внеочередная сессия Госсовета Чувашии, которая назначена на 27 июня, обещает быть интересной. Помимо решения кадровых вопросов, связанных с досрочным сложением полномочий вице-спикера парламента Николая Малова, который переходит в Госдуму, депутатам предложили обсудить награждение главы Чувашии Михаила Игнатьева главной государственной наградой республики. Соответствующий вопрос внесён в повестку, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Сap.ru Повестка внеочередного заседания Госсовета 27 июня

В повестку сессии включен вопрос «О награждении главы Чувашской Республики Игнатьева М.В. орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой». Он стоит восьмым вопросом и внесён комитетом по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике. Докладчиком назначен заместитель председателя комитета Олег Таланов. Пояснений о том, какие именно заслуги вменяются Михаилу Игнатьеву, нет.

Напомним, 22 мая 2017 года президент Владимир Путин подписал указ о награждении «Орденом Почёта» главы Чувашии Михаила Игнатьева. Сообщалось, что он удостоен награды «достигнутые трудовые успехи». 24 мая на заседании республиканского правительства Игнатьев сообщил об этом лично ‑ и в третьем лице. Сам он считает награду высокой оценкой его работы и отмечает, что в Чувашии «развивается реальный сектор экономики, и улучшается качество жизни». Оппозиция полагает, что данная награда имеет двойственное значение: либо показатель «одобрения деятельности того или иного политического деятеля, либо предупреждение о том, что человека готовятся проводить с этого поста». И склоняется ко второму варианту развития события, аргументируя это высоким уровнем протестной активности.

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Отметим, что 27 июня депутаты также рассмотрят вопрос о досрочном сложении полномочий вице-спикера Госсовета Николая Малова, который переходит работать в Госдуму. Он займёт место Марата Сафина, который ушёл по собственному желанию.

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