Москва, 26 июня, 2017, 20:36 — ИА Регнум. Если Минфин или Центробанк захотят, чтобы владельцы криптовалют отчитывались перед ними, то скорее всего, у чиновников ничего не получится. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 26 июня заявил партнер инвесткомпании First Imagine! Ventures Александр Старченко.

Эдгар Дега. Фондовая биржа (фрагмент). 1879

О теоретической возможности торговать криптовалютами на бирже сообщил замглавы Минфина Алексей Моисеев. По его словам, для этого потребуется урегулировать криптовалюты определенным образом.

Между тем, отмечает Старченко, торговать криптовалютой на биржах и сегодня не запрещено.

«Большинство торговых площадок, на которых криптовалюты меняются друг на друга и даже на реальные деньги по сути своей представляют из себя как раз фондовые биржи. Только они не очень подконтрольны чиновникам из министерства финансов», — отмечает Старченко.

Между тем, отмечает он, увеличение количества бирж для торговли и рост ликвидности будет на руку всем участникам процесса.

«Но если Минфин или Центробанк, которому подконтрольна фондовая биржа, захотят потребовать отчетности от владельцев криптовалют, то у них, скорее всего, ничего не получится. Люди не будут менять эти криптовалюты на биржах, которые подлежат такому тотальному государственному регулированию», — считает Старченко.

Поведение владельцев криптовалют будет зависеть от того, какой способ регулирования изберет Минфин, уверен он.

«Если регулирование будет разумным — то есть, не будет создавать дополнительных транзакционных издержек и не будет замедлять деловой оборот так, как сейчас происходит с обычными деньгами, то, возможно, владельцы криптовалют заинтересуются», — считает Старченко.