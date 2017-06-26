Москва, 26 июня, 2017, 20:36 — ИА Регнум. В связи с резким ухудшением геополитической обстановки после 2013 года российские госструктуры вынуждены поступательно усиливать контроль за всеми сферами, к тому же нельзя исключать, что кто-то в своё время попросил Павла Дурова вернуться в Россию с закодированным мессенджером после конфликта вокруг «ВКонтакте». Об этом корреспонденту ИА REGNUM заявил политолог, первый вице-президент Центра моделирования стратегического развития Григорий Трофимчук.

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«У Дурова однажды уже возникала проблема с интернет-платформой «ВКонтакте», после чего, как известно, он резко отбыл из России. Не совсем ясно, для чего ему надо было вторично входить сюда с аналогичным проектом, имея такой серьёзный опыт. Как будто нет других стран, с которыми можно работать в оптимальном, для данного владельца, режиме. Поэтому нельзя исключать, что кто-то попросил его сюда войти с таким закодированным устройством», — отметил эксперт.

По его мнению, странно, что многие наши наблюдатели делают из Павла Дурова второго Марка Цукерберга, который основал в своё время самую популярную в мире соцсеть Facebook.

«Дуров не придумал ничего принципиально прорывного: как «ВКонтакте», так и Telegram это копии того, что было создано раньше, пусть даже профессионально модифицированные. Насчёт гарантированной кодировки данных в Telegram можно даже не спорить: на такую льготу пользователю, если он не совсем наивен, было бы странно рассчитывать в принципе, каким бы мессенджером он ни пользовался. В такой ситуации варианта для Дурова только два: или он вообще забывает о России, теряя немного в доходах, или предоставляет Роскомнадзору требуемые анкеты. И тогда какое-то время работает здесь дальше, до следующего вопроса в свой адрес. Что касается наших структур, они, в связи с резким ухудшением геополитической обстановки после 2013 года, вынуждены поступательно усиливать контроль за всеми сферами. Это неизбежность, нравится это кому-то или нет. А сами поклонники Дурова просто перейдут к поставщику аналогичных услуг», — пояснил Григорий Трофимчук.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 26 июня, ФСБ заявила, что Telegram был использован террористами при организации теракта в Санкт-Петербурге 3 апреля 2017 года. Заявлению спецслужбы предшествовало предупреждение Роскомнадзора в адрес владельца Telegram Дурова о блокировке. По словам главы Роскомнадзора Александра Жарова, мессенджер в течение нескольких дней может быть заблокирован в России в случае отказа основателя сервиса Павла Дурова предоставить данные для регистрации. Претензии касаются анкет, которые сотрудники Telegram должны заполнить и отправить в Роскомнадзор.