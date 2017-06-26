Бразилиа, 26 июня, 2017, 20:29 — ИА Регнум. Бывший президент Бразилии Фернандо Энрике Кардозо заявил, что «в сложившейся ситуации в стране нет смысла и возможности ждать установленного срока проведения президентских выборов». По мнению Кардозо, цитирует испанское информационное агентство EFE, дожидаться октября 2018 года — это слишком долго и последствия этой затяжки времени могут быть тяжелыми, поэтому разумным представляется проведение досрочных выборов в феврале — марте 2018 г.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Правительству страны следует обрести легитимность, а для этого нужно тех, кто запачкан причастностью к коррупции, отдалить от власти, — цитирует экс-президента бразильская O Estado de Sao Paulo. — Когда генеральный прокурор республики подает ходатайство о возбуждении уголовного дела в отношении действующего лидера страны — это просто ужасно. Такого мы в истории нашей страны еще не видели».

Как уже сообщало ИА REGNUM, генеральный прокурор Бразильской Республики Родриго Жанот подготовил обвинительное заключение против действующего президента страны Мишела Темера, которое намерен в начале наступившей недели подать в Верховный Суд страны для возбуждения уголовного дела.

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