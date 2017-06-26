Нью-Дели, 26 июня, 2017, 20:21 — ИА Регнум. В текущем году в индийском штате Джамму и Кашмир в результате столкновений с протестующими погибли 17 сотрудников полиции, включая двух офицеров, 26 июня сообщает The Times of India.

ellen reitman Полиция

«Вспомните, как одного из наших коллег Мохаммада Аюба Пандитха убила разъяренная толпа возле Шринагарской соборной мечети. Что мы должны были делать с толпой?», — заявил один из полицейских на условиях анонимности.

«С 1990 года замучили 1 тыс. 500 наших сотрудников. С января текущего года террористы и их сторонники убили 17 полицейских», — заявил собеседник издания.

Напомним, 23 июня поступило сообщение, что в штате Джамму и Кашмир подвергли линчеванию высокопоставленного полицейского чиновника Мохаммада Аюба Пандитха, который находился в толпе людей в штатской одежде. Его заметили, когда он попытался сделать фотографии.

Территориальный спор между Индией и Пакистаном из-за Кашмира начался в 1947 году. На подконтрольной Индии территории Кашмира проживает преимущественно мусульманское население, которые выступает за вхождение штата в состав Пакистана.

Между правоохранительными органами Индии и протестующими мусульманами регулярно происходят столкновения.