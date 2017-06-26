Москва, 26 июня, 2017, 20:16 — ИА Регнум. Пуск ракеты был произведен из подводного положения с позиции, находящейся в Баренцевом море. Баллистическая ракета поразила цели на полигоне Кура, на острове Камчатка.

Минобороны России Ракетный подводный крейсер стратегического назначения Северного флота «Юрий Долгорукий»

Все параметры траектории полета ракеты «Булава» соответствовали расчетным.

Атомный подводный крейсер «Юрий Долгорукий» является первым подводным ракетоносцем проекта 955 «Борей».

Как сообщало ИА REGNUM, атомные подводные ракетоносцы проекта 955 «Борей», первый из которых был спущен на воду в 2008 году, перевооруженные баллистическими межконтинентальными ракетами морского базирования Р-30 «Булава», должны стать основой морской составляющей российских стратегических ядерных сил.

До 2020 года в состав ВМФ России планируется ввести восемь атомных подводных ракетоносцев проекта 955 «Борей». 170-метровые атомные подводные лодки, подводным водоизмещением до 24 тыс. тонн способны нести до 16 межконтинентальных баллистических ракет морского базирования Р-30 «Булава».