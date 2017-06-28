Москва, 28 июня, 2017, 03:16 — ИА Регнум. Продолжающиеся успехи китайских финансистов в деле освоения западных рынков не оставляют равнодушными англосаксонскую верхушку данной экономической ниши. Лондон уверенно смещает Сингапур с почетного места лидера по размещению офф-шорных ценных бумаг в юаневом пространстве, преодолев в прошлом году планку в 50 млрд юаней. Рынок своп-операций с участием китайской и британской валют, образованный Банком Англии и Народным банком Китая в 2013 году, превысил 350 млрд юаней. Товарооборот достиг рекордных 74,34 млрд долл., и будет значительно увеличен после Brexit, когда Китай, Индия, Пакистан и Великобритания намерены образовать зону свободной торговли.

Иван Шилов ИА REGNUM

В преддверии такого события американцы стремятся к максимальному улучшению своих экономических отношений с Китаем, чтобы не быть лишними на этом празднике жизни. Кроме многочисленных конференций, на которых высокопоставленные представители Китая и США делали прекрасные заявления о скором наступлении светлого будущего, наличествуют и вполне конкретные шаги в области продолжающегося сращивания экономик двух стран.

Так, например, не далее как 20 июня сего года, знаменитая американская компания Ford заявила о переносе производства из Мексики в Китай. Призывы Трампа о том, что переносить производства надо на американскую землю эта компания явно не услышала. Зато основатель печально известной частной военной компании Blackwater Эрик Принс получил от Пекина подряд на строительство к 2018 году баз в Синьцзян-Уйгурском Автономном Округе (на границе с Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном) и в южной провинции Юньнань (на границе с Мьянмой). Интересы России в данном случае, как и во многих других, Китаем не рассматриваются.

Подробности читайте в статье: «Большая двойка»: Китай и США объединяются против остального мира

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