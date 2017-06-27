Анкара, 28 июня, 2017, 02:49 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отреагировал на озабоченность, высказанную госсекретарем США Рексом Тиллерсоном по поводу «сближения Анкары и Москвы». Что могло вызвать такое глубокое беспокойство у высокопоставленного американского политика и какова перспектива политического курса Турции в нынешних условиях, читайте в статье редактора ИА REGNUM Станислава Тарасова.

Иван Шилов ИА REGNUM Тиллерсона что-то тревожит

Глава МИД России отреагировал на тревогу Тиллерсона, указав ему на факт соседства России и Турции, предполагающий строительство конструктивных и прозрачных отношений. Турецкая сторона пока не сделала по поводу американского беспокойства никаких специальных заявлений, но турецкое экспертное сообщество уже задалось вопросом о возможных причинах такой реакции Вашингтона.

Издательство Daily Sabah, близкое к правительственным кругам Турции, приводит серию событий в российско-турецких отношениях, каждая из которых или все они в сумме могли послужить поводом для обострения внимания со стороны США. Речь идет прежде всего о продвижении договоренностей по газопроводу «Турецкий поток» и, кроме того, о поставках в Турцию российских систем ПРО С-400. Последнее обстоятельство вызвало особое недовольство в НАТО, особенно после того, как Турция пояснила свой выбор превосходством российских систем над западными аналогами. Сюжет с ПРО в российско-турецких отношениях появился недавно, после того как союзники по НАТО решили вывести из Турции батареи Patriot.

Главный смысл происходящего обсуждения возможностей сотрудничества Москвы и Анкары заключается в том, что он показывает направление мысли военных экспертов Турции по поводу вероятного противника. То, что в качестве такого противника в данном случае не фигурируют ни Россия и ни Иран, может действительно беспокоить Вашингтон. Но существует и третий тезис о предполагаемых причинах американской озабоченности, помимо газового и ракетного, не менее важный, чем уже указанные два предыдущих.

Каков же он? Читайте подробности в статье: Сумерки американской дипломатии на Ближнем Востоке

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