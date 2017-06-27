Москва, 28 июня, 2017, 02:23 — ИА Регнум. Общепринятая дата начала Второй Мировой — 1 сентября 1939 года, когда гитлеровская Германия напала на Польшу, может быть поправлена теми, кто скажет, что европейские державы и Индия объявили войну гитлеровцам только 3 сентября. Но до 1940 года война в Европе была «странной», выжидательной, пока Гитлер не напал на Норвегию и Данию в апреле, а в мае развернул наступление на Францию. И в это время в войне не участвовали две крупнейшие мировые державы — СССР и США. Так не логичнее ли отметить начало Второй мировой войны июнем 1941 года, когда Гитлер напал на Советский Союз, или даже декабрем того же года, когда после Перл-Харбора в войну с Японией вступили США?

Иван Шилов ИА REGNUM Японские солдаты

Своя точка зрения, и вполне убедительная, есть и у китайских историков, считающих дату 1 сентября 1939 года неправомочной. С точки зрения наблюдателя, находившегося в 30-х годах ХХ века в Тихоокеанском регионе, война началась 7 июля 1937 года, когда милитаристская Япония развернула масштабные военные действия против Китая. Так что к сентябрю 1939 года война уже полным ходом шла в Азии. Традиционно дружественное отношение нашей страны к Китаю и высокая оценка китайских союзников, приложивших огромные усилия и перенесших страшные тяготы в борьбе с фашизмом и японским милитаризмом, заставляют с большим вниманием отнестись к тому, что, по мнению европейских историков, происходило «до начала» Второй мировой войны. Когда война на самом деле уже шла.

Подробности читайте в статье: Когда началась Вторая мировая война? Какова в этом роль Японии?

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