Ставрополь, 26 июня, 2017, 19:57 — ИА Регнум. По данным спасательного ведомства, имеется пострадавший. Ряд СМИ сообщает о том, что погиб пилот самолета.

Ratel.kz Легкомоторный самолет

В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы. Обстоятельства происшествия уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера, 25 июня, у Кабардино-Балкарии потерпел крушение легкомоторный самолет марки «Сигма-4». Крушение произошло вблизи поселка Урвань Урванского района. В результате происшествия погиб пилот. Как сообщает ряд источников, он был бывшим военным летчиком. По предварительным данным, он вылетел без уведомления диспетчерских служб.

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Вертолет упал, столкнувшись с линией электропередачи на Ставрополье

Напомним, в начале июня 2017 года в Ставропольском крае произошло крушение вертолета МИ-2. При выполнении сельскохозяйственных работ он упал в трех километрах южнее села Курсавка в Андроповском районе. Пилот остался жив, с травмами средней степени тяжести он доставлен в больницу. Инцидент произошел в результате столкновения вертолета с линией электропередачи.