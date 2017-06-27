Минск, 28 июня, 2017, 01:05 — ИА Регнум. Как не допустить развитие в Белоруссии «украинского сценария»? И не только задуматься, но и приложить серьезные усилия, — иначе в один момент может оказаться поздно. Об этом рассказывает в своей статье редактор ИА REGNUM Юрий Баранчик.

Иван Шилов ИА REGNUM

Урок российско-украинских отношений, так резко повернувших в антироссийскую сторону, заключается в том, что все прагматические основания, естественно связывающие страны торговлей, дотациями и взаимопроникновением деловой активности, могут быть в одночасье обрушены. Инструментом такого обрушения станут части элит, подкупленные третьей стороной и подготовленные отряды боевиков из молодежи, воспитание которой «упустили». Будет вернее сказать, не «упустили», а наплевательски передали тем, кто заинтересован в разрушении существующего равновесия.

Существовавшие на момент майданных выступлений в Киеве экономические связи России и Украины исчислялись сотнями миллиардов долларов. И вся эта махина оказалась перебита «прутиком» из вложенных США 5 миллиардов «на развитие демократии». Проигрыш в войне идей обнуляет даже военную мощь, после истории 80−90-х годов ХХ века этот тезис должен учитываться политиками беспрекословно.

В отношении Белоруссии ситуация развивается так, как будто украинского урока и вовсе не существует. Националистическая оппозиция под бело-красно-белыми знаменами, бурно приветствующая киевское бандеровское отродье, прекрасно себя чувствует. Ездит в Киев поучиться, перенять опыт, сфотографироваться с «идейными братьями» из «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). И поучаствовать в войне против Донбасса в составе т. н. тербатов, в чем белорусские националисты также неоднократно замечены. Да они и не стесняются заявлять о «полезном опыте» в убийствах, перенимаемым ими у украинских «коллег». Белоруссия не имела такого коллаборационистского движения при Гитлере, которое дала Западная Украина, так что и «героев» себе белорусским нацистам приходится перенимать у бандеровцев. Но белорусское министерство информации под руководством известной «правозащитницы» и «эксперта-лингвиста» Лилии Ананич не видит в этих многочисленных материалах никакого экстремизма.

Какова же реакция официальных лиц и некоторых крупных СМИ в России, на расплодившееся в Белоруссии профашистское «благолепие»? А ведь эта реакция может поразить своей неожиданностью.

Подробности читайте в статье: Будет ли Москва и дальше «кормить» белорусских необандеровцев?

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