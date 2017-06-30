Тбилиси, 30 июня, 2017, 04:18 — ИА Регнум. В Грузии заговорили о конституционной монархии. Почему именно теперь правящая партия почувствовала необходимость в «объединяющем символе», рассказывается в статье постоянного автора ИА REGNUM Ирины Инашвили.

Цитата из кф «Кто расскажет небылицу?». реж Роберт Саакянц. 1982. СССР Царь

Разговоры о монархии в Грузии можно считать чем-то вроде индикатора, такие голоса начинают раздаваться все громче, когда в грузинском обществе в очередной раз нарастают противоречия. В минувшее воскресенье, 18 июня, в ходе традиционной проповеди католикос-патриарх Всея Грузии Илия Второй изрек: «Грузия — древнейшая страна, с древнейшей культурой. Может, задумаемся над тем, что Грузия — древнейшая монархическая страна. Ею правил царь. А сегодня в мире часты случаи, когда монарх царствует, но не правит. Это называется конституционной монархией, и она приносит в страну мир. Это, конечно, сегодня и завтра произойти не может».

Политический фон сегодняшней Грузии нельзя назвать спокойным, правящая партия «Грузинская мечта» оказалась в серьезном противостоянии со многими политическими противниками, несогласными с ее пониманием будущего страны. Идея патриарха о желательности монархии была подхвачена представителями правящей партии. «У системы конституционной монархии есть серьезные плюсы. Можно подумать об этом в долгосрочной перспективе. Если в Грузии будут соответствующие условия для формирования такой системы правления, об этом можно подумать», — заявил председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе.

Представители оппозиции отреагировали на данные заявления довольно жестко, предположив, что разговоры на эту тему призваны увести общественное обсуждение в сторону от актуальных проблем современной Грузии. Под рассуждения о монархии, считает партия «Европейская Грузия», оппоненты стараются скрыть истинную политическую проблему, которую можно назвать наличием в Грузии неформального правления. Под этим заявлением Гиги Угулавы, имелся ввиду бывший премьер-министр Бидзину Иванишвили, которому оппозиция приписывает «управление всем без личной ответственности».

Поднималась монархическая дискуссия и при Михаиле Саакашвили, который в публичных выступлениях не отрицал свою способность быть и царем грузинским.

Какова ситуация с «царским» дискурсом в современной Грузии, читайте в статье: В Грузии вновь заговорили о конституционной монархии

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