Лондон, 26 июня, 2017, 19:39 — ИА Регнум. Граждане европейских государств, которые уже проживают в Великобритании на законных основаниях, могут остаться в стране после выхода Великобритании из состава ЕС в 2019 году, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, 26 июня сообщает Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

«Я хочу полностью успокоить людей, … ни один гражданин ЕС, находящийся в настоящее время в Великобритании на законных основаниях, не столкнется с необходимостью выезда из страны, когда Великобритания покинет ЕС, мы хотим, чтобы вы остались», — заявила Мэй.

Однако граждане ЕС могут столкнуться с определенными ограничениями, если они захотят, чтобы их родственники также переехали на постоянное жительство в Великобританию после выхода Королевства из ЕС, в рамках этого вопроса могут быть введены дополнительные правила, добавила премьер-министр Великобритании.

Напомним, согласно проекту Мэй, граждане ЕС, проживающие в Соединенном Королевстве в течение пяти лет до пока что необъявленной даты, смогут получить вид на жительство.

Граждане ЕС, которые успеют въехать в Великобританию до последней установленной даты, также смогут остаться в стране.

Несмотря на то, что финальная дата въезда в Великобританию до ее выхода из ЕС пока не объявлена, этот день будет не раньше 29 марта 2017 года и не позднее 30 марта 2019 года. Именно в этот период будет проходить процесс Brexit.