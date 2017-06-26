Чебоксары, 26 июня, 2017, 22:33 — ИА Регнум. 27 июня депутаты Госсовета Чувашии соберутся на внеочередную сессию ради кадровых вопросов. Свои полномочия досрочно слагает вице-спикер парламента, главный единоросс республики Николай Малов, который переходит в Госдуму и получает статус федерального политика. Таким образом, Чувашия отыграет «потерянный» думский мандат и впервые с 2011 года в нижней палате парламента республику будут представлять три единоросса. Но официальная власть предпочитает молчать об этом знаковом событии — даже в праздничную неделю национального праздника, посвящённого Дню Республики, когда вспоминают все достижения за год. Такая позиция чувашских властей понятна: на политическом поле появляется сильный и самодостаточный игрок, не приближённый к власти ни дружескими, ни родственными связями, но чей карьерный рост может изменить политическую конфигурацию в Чувашии. На этом фоне примечательно выглядит ещё один вопрос, внесённый в повестку внеочередной сессии — награждение главы региона Михаила Игнатьева главной государственной наградой — орденом, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из к/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР «Мы их душили, душили...»

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Вице-спикер Николай Малов, который возглавляет отделение «Единой России» в Чувашии, переходит в Госдуму. Ему передан мандат Марата Сафина, который баллотировался в той же региональной группе (Нижегородская область, Чувашия, Марий Эл, Мордовия) и решил досрочно сложить полномочия депутата в связи с большой занятостью.

В этой ситуации чувашская власть оказалась в двойственном, противоречивом положении. С одной стороны, Чувашия в какой-то степени восстанавливает потрёпанный с 2011 года политический имидж: тогда единороссы взяли на думских выборах только два мандата (в 2007 году — три), при этом один из впоследствии «уплыл» в другой регион (Константин Косачев ушёл в Россотрудничество, а «чувашский» мандат отдали пензенской «списочнице» Алёне Аршиновой). Потерю «чувашского» мандата тогда политики считали политическим поражением руководителя региона Михаила Игнатьева, или победой первого президента Чувашии Николая Фёдорова (ныне первого вице-спикера Совета Федерации).

На госдумовских выборах 2016 года Чувашию и вовсе на глазах у всей страны «отфутболили»: Канашский одномандатный округ, по которому в праймериз победил Николай Малов, единороссы оставили свободным в пользу лидера чувашских справороссов Анатолия Аксакова. Самого Малова, который не участвовал в праймериз как «списочник», в результате пустили по списку под номером 10. В таком порядке его шансы пройти по итогам выборов были близки к нулю. Решение «ЕР» Малов перенёс стоически: на всё воля партии. Но вот неожиданно досрочно уходит Сафин, освобождая заветное место в Госдуме. За вакантное кресло в парламенте боролась и Нижегородская область, чьи представители шли под номерами 11 и 12, но вожделенный мандат отдали Чувашии.

Чувашия, в свою очередь, не спешит радоваться и делать шумный пиар из этого события, и хоть каким-то информационным присутствием дать понять, что ей удалось наконец-то утереть нос Николаю Фёдорову. Но нет ничего: ни релизов по поводу победы Малова, ни дежурных поздравлений, ни протокольных встреч. На государственных телеканалах об этом сообщили бегущей строкой, обошли эту тему и государственные газеты. Если поздравления и были, то они остались незамеченными широкой общественности.

Как у одной монеты — две стороны, так и воспринимают местные власти попадание Малова нижнюю палату парламента России. С одной стороны, это победа, с другой — возможно поражение. Николай Малов — фигура самодостаточная, в республике — известная, оппозицией — уважаемая. Но не из близкого круга Игнатьева, не родственник и не друг, хотя и находится «по соседству» в высших структурах власти. И если смотреть в перспективу, то он представляет реальную угрозу для действующей власти, так как может сам стать этой властью.

За его плечами — партийная школа, успешное участие в депутатских выборах, восемь лет работы в Госсовете Чувашии. До перехода в региональный парламент проявил себя как крепкий хозяйственник, возглавляя сначала крестьянско-фермерское хозяйство, затем — ООО «НВМ» и ОАО «Ядринмолоко». Среди высшего звена чувашских единороссов едва ли не единственный, кто умеет, благодаря своей гибкости, чувству юмора и интеллекту сохранять уважительные отношения с оппонентами и оппозицией. Что значительно усиливает его позиции уже на старте. Кстати, шутить Малов умеет не только в диалогах, но и над собой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, одно из первых выступлений политика в парламенте запомнилось тем, что он перепутал доклады и вместо озвученного вопроса по тарифам рассказывал о ситуации в животном мире, иронично сравнив себя с Брежневым, «который выступал так же, как я». В прошлом году именно Малов откликнулся первым на аукцион по продаже «Полотна Победы», которое республиканские власти выставили на продажу. Он выкупил его и реликвия, созданная ядринскими мастерицами, вернулась на малую Родину.

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Сразу несколько цитат Малов выдал на первом прошлогоднем праймериз по выборам в Госдуму, сконцентрировав на себе значительное внимание. Тогда он примерил на себе сразу несколько амплуа: успевал не только отвечать, но и вставлять комментарии, тактично регулировать-корректировать работу модератора — сразу было видно, кто на площадке хозяин. Публикуем несколько цитат из ответов.

О проблемах: «Понятно, что извечная наша проблема — это дороги. Ну и остальное вы тоже знаете».

Завершая дебаты после пламенной речи одного из кандидатов: «Мне как-то сложно сейчас пламенную какую-то речь задвинуть, потому что реально вижу в этой аудитории знакомые, близкие лица мне. Дебаты — это нападение, защита, это аргументация и многое-многое другое. Но когда мы плечом к плечу стоим со своими соратниками, мне как-то не совсем удобно говорить о том, что сделано, что сделал я — потому что, конечно же, это результат совместного труда».

По итогам встречи: «Как говорится, настоящий политик — это тот, кто может предсказать, что будет завтра, через неделю, через год. А потом, когда это не свершается, объяснить, почему этого не произошло».

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Региональная власть молчит, так как «не хочет лишний раз пиарить своего конкурента», а Малов — в первую очередь «сильный конкурент», а не соратник, считает лидер чувашского отделения партии «Патриоты России» Владислав Солдатов.

«Ни в государственных СМИ, ни в официальных релизах нет триумфальных речей о передаче мандата Малову, так как многие сидящие наверху не желали бы видеть его в Госдуме. Но судьба распорядилась иначе, и он чудесным образом получил переходящий мандат. Так как Малов обладает определённой харизмой, умён и имеет определённую финансовую подпитку, то не будет терять время даром, и к своему новому предвыборному этапу подойдёт более подготовленным. Поэтому находящиеся у власти в Чувашии видят в Малове конкурента. Перейдя в Госдуму, он наберёт политический «жирок» и опыт, станет политическим тяжеловесом, а у тяжеловесов, как известно, и перспективы большие», — говорит Владислав Солдатов.

Политик не исключает, что Малов может стать одним из кандидатов на главный пост в Чувашии:

«Почему бы нет? Резюме вполне позволяет быть одним из кандидатов. Сверху спускаться вниз иногда легче, чем снизу вверх. Что касается в целом всей этой ситуации, то вспоминается кадр из «Собачьего сердца», где Шариков говорит, что «мы их душили, душили, а они все время откуда-то появляются». Так и с конкурентами, так и с Маловым».

Стоит также отметить, что восьмым вопросом повестки дня внеочередной сессии 27 июня станет вопрос «О награждении главы Чувашской Республики Игнатьева М.В. орденом «За заслуги перед Чувашской Республикой». Он внесён комитетом по государственному строительству, местному самоуправлению, регламенту и депутатской этике. Докладчиком назначен заместитель председателя комитета Олег Таланов.

Это уже второй орден Михаилу Игнатьеву за последний месяц. Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая 2017 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении Игнатьева «Орденом Почёта» «за достигнутые трудовые успехи». 24 мая на заседании республиканского правительства Игнатьев сообщил об этом лично ‑ и в третьем лице. Сам он считает награду высокой оценкой его работы и отмечает, что в Чувашии «развивается реальный сектор экономики, и улучшается качество жизни»

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