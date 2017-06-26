Донецк, 26 июня, 2017, 19:15 — ИА Регнум. «Несмотря на экономическую блокаду со стороны Украины и политические меры Киева против наших граждан и предприятий, бизнесмены республики смогли сделать почти невозможное — переориентироваться. Они начали производить и выращивать то, что ранее завозилось в Донбасс… Также наши предприятия начали производить продукцию, которая необходима Российской Федерации, и вышли на ее рынки. Три года для некоторых производств, в частности для машиностроителей, это очень маленький срок (для восстановления производства и выхода на новый рынок — ред. ИА REGNUM ). Несмотря на это, есть положительные результаты. Это и интеграция в крымское пространство, и создание интеграционного комитета», — сказала Романюк.

Цуканов М.В Флаг ДНР

Она сообщила, что ДНР разрабатывает программы развития для каждой отрасли экономики. «Мы ищем свободные ниши, которые могут занять наши предприятия для того, чтобы реализовать программу импортозамещения. Главное, что есть положительная динамика, и этим уже можно гордиться… На сегодняшний день профильным министерством разрабатывается программа развития животноводства, в частности свиноводства. Думаю, что скоро она будет принята. И мы себя будем в полной мере обеспечивать продукцией свиноводства», — прогнозирует министр.

Романюк отметила, что в республике развиваются сельское хозяйство и легкая промышленность:

«В республике выросла отрасль сельского хозяйства: у нас открылись теплицы закрытого и открытого грунта, высаживаются фруктовые сады и многое другое. Это обеспечивает более низкие цены на продукты, чем, если бы мы их завозили… Легкая промышленность выпускает продукцию, которая ранее завозилась. Производится не только детский и взрослый трикотаж, в восемь раз выросло производство постельного белья. Ранее эта продукция всегда завозилась. Наши министерства полностью обеспечиваются формой и спецодеждой. Шагнули вперед наши фармацевты. Если анализировать период за первые пять месяцев, в девять раз увеличился выпуск лекарственных препаратов. Это не только таблетки, это и фиточаи, и лейкопластыри, и прочее. За пять месяцев было открыто два предприятия (фармакологических — ред.)».

По её словам, положительную динамику демонстрируют угольная отрасль, машиностроение и металлургия: «Сегодня подтягиваются машиностроители, которые производят продукцию для внутреннего потребителя, в частности, угольной отрасли, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Наша строительная отрасль производит все, что необходимо для восстановления разрушенного Украиной, а также для ремонта дорог и строительства новых домов… … Наша угольная промышленность по сравнению с прошлым годом на 11% увеличила производство. Это (угольная сфера — ред. ИА REGNUM ) — сердце Донбасса. С этой отраслью нас многие ассоциируют. Начала подтягиваться металлургическая промышленность. Она в структуре реализованной продукции стоит на втором месте. Это тоже очень важно».

В свою очередь, и.о. министра труда и социальной политики ДНР Лариса Толстыкина отметила, что в 2017 году в ДНР уровень средней зарплаты вырос на 16%: «В республике отмечается положительная динамика роста средней заработной платы. Так, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (апрель 2016 года — 8248 рублей), средняя заработная плата по республике увеличилась на 16,3% и составила 9592 рубля. Рост средней заработной платы опережает рост численности занятых, что свидетельствует о повышении уровня доходов трудящихся».

Напомним, 12 мая 2017 года в ДНР открылось предприятие ООО «Олфарм Восток», которое специализируется на производстве перевязочных материалов — нестерильных медицинских бинтов. Также в республике запущены ООО «АУП «Сарепта-Медипласт» (производят горчичники и лейкопластыри: бактерицидные, катушечные, специализированные лечебные), ООО «Стиролбиофарм» (производит около 50 наименований лекарственных препаратов). 12 сентября 2016 года в ДНР открылось предприятие ООО «Донбиофарм». Данное предприятие специализируется на выпуске антисептических препаратов. Кроме того, на территории ДНР осуществляют производство фитопродукции «Сарепта-Медипласт» и ООО «ЛекФарма «Адонис». Широкий ассортимент продукции включает в себя фиточаи общего, лечебного и профилактического назначения.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году глава ДНР Александр Захарченко принял участие в запуске госпредприятия «Харцызский сталепроволочный канатный завод «Силур» (Харцызск ДНР), завода «Арксэл», Донецкого электротехнического завода, пивоваренного завода «Сармат». Крупнейшие госпредприятия республики «Донецкий электротехнический завод», «Донецкий энергозавод», «Донецкгормаш», «Стирол», «Докучаевский флюсо-доломитный комбинат», «Торезский электротехнический завод» пытаются выйти на российский рынок.