Санкт-Петербург, 26 июня, 2017, 19:07 — ИА Регнум. На церемонии закрытия Кубка конфедераций FIFA 2017 года, которая пройдет 2 июля на поле стадиона «Санкт-Петербург» на Крестовском острове, будет представлена программа, посвященная Петербургу как главному городу турнира, культуре и искусству Северной столицы, истории Кубка конфедераций, его победителям и участникам. Об этом сообщила 26 июня пресс-служба Смольного.

Андрей Пронин ИА REGNUM Стадион «Арена», Санкт-Петербург

Уже известно, что перед зрителями церемонии выступят Полина Гагарина, Егор Крид и DJ Smash.

Кроме того, балетный номер представит хореограф и балерина, заслуженная артистка России Вера Арбузова. На церемонии открытия Кубка 17 июня она исполнила сольную партию Жар-птицы, а теперь сама поставит номер, посвященный балету.

«Балет — это визитная карточка России, и мы постарались сделать так, чтобы зрителям было интересно, соединив классический балет с современными танцами», — сказала Арбузова.

Также на стадионе, который 2 июля примет финальный матч Кубка, выступят артисты из Санкт-Петербурга, Москвы и других городов России.

Напомним, сборная России не смогла выйти из группы на Кубке конфедераций, выиграв у Новой Зеландии, но проиграв командам Португалии и Мексики.